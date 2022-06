Lions Club Reutte: Blinden das Landschaftsbild „begreiflich“ machen

Die Wanderung am Freitag führte zum „Kasermandl“, einer Alm oberhalb von Elbigenalp. Die drei unterschiedlichen Routen wurden an das Alter und die körperliche Fitness der Teilnehmer aus Deutschland und Österreich angepasst. Beim Abstieg wurde in der Ölbergkapelle in Elbigenalp ein Halt eingelegt und der verstorbenen Wanderkameraden gedacht.