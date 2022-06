In St. Johann fliegen beim Dance Alps Festival wieder die Beine

Veranstalter und Sponsoren machen Werbung für das Dance Alps Festival von 16. Juli bis 6. August in St. Johann in Tirol.

St. Johann i. T. – Ein Jahr lang war Corona-bedingt Pause, im Vorjahr fand es nur in kleinem Rahmen statt, doch heuer soll das Dance Alps Festival in St. Johann wieder wie gewohnt im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne gehen.

Gestartet wird am 16. Juli mit den Holiday Specials, die laut der künstlerischen Leiterin des Festivals, Beate Stibig-Nikkanen, auch ein eigenes „Kids & Youth“-Programm beinhalten. Das internationale Programm u. a. mit Kursen von Luches Huddlestoon (Washington), Armando Braswell (New York), Giovanni De Buono (Mannheim), Dheeraj Asarfi (Niederlande) und Melanie Day (Südafrika) findet von 2. bis 6. August statt.

Für das Publikum gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm im „öffentlichen Raum“: Den Auftakt macht am 7. Juli um 20 Uhr die Ukraine-Benefiz-Show am Hauptplatz in St. Johann mit Schülern der Austria Tanz Akademie sowie Solotänzern der Staatsopern Lemberg (Viktoria Tkach) und Kiew. „Wir werden die dabei gesammelten Spenden direkt an Melanie Hutter für die Ukrainehilfe übergeben“, sagt Stibig-Nikkanen. Es folgen eine Zumba-Session, die Kids-Abschlusspräsentation und ein Flashmob. Detaillierte Infos unter www.dance-alps.com