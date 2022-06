NGO-Schiffe mit 436 Flüchtlingen erreichten Sizilien

Rom – Zwei NGO-Schiffe mit insgesamt 436 Migranten an Bord dürfen auf Sizilien landen. Ihnen wurde von den italienischen Behörden Pozzallo als Landehafen zugewiesen, wie italienische Medien berichteten. 344 Menschen befinden sich auf dem deutschen Rettungsschiff „Sea Watch 3", darunter 118 Minderjährige, wie die deutsche Hilfsorganisation „Sea Watch" mitteite.

Weitere 92 Personen, die am vergangenen Wochenende vom italienischen Rettungsschiff „Mare Jonio" gerettet wurden, werden ebenfalls am Donnerstag in Pozzallo von Bord gehen. Beiden Schiffen wurde von den italienischen Behörden auf Ersuchen beider humanitärer Organisationen der Hafen von Pozzallo zugewiesen.