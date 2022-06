Foo Fighters kündigen Gedenkkonzerte für Taylor Hawkins an

London, Los Angeles – Die US-Rockband Foo Fighters gedenkt ihres im März gestorbenen Schlagzeugers Taylor Hawkins mit zwei Konzerten in diesem Jahr. Wie die Gruppe am Mittwoch auf ihrer Webseite mitteilte, wird sie gemeinsam mit anderen Musikern sowie mit Angehörigen Taylors in einer "All-Star Rock and Roll Show" am 3. September im Londoner Wembley-Stadion und am 27. September im Kia Forum in Los Angeles auftreten.