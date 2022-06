„Nass und gatschig“: Nova Rock nach zwei Jahren Pandemie-Pause zurück

Gummistiefel waren am Eröffnungstag wohl das angesagtesten Kleidungsstück.

Nickelsdorf – Der Regen hat das Nova Rock-Festival weiter fest im Griff: Nachdem die Veranstalter bereits in den vergangenen Tagen mit dem aufgeweichten Boden zu kämpfen hatten, wurde nun am Donnerstag der Einlass ins Kerngelände nach hinten verschoben. Die Auftritte von den Bands Blues Pills sowie Cemetery Sun mussten daher abgesagt werden. Weitere Updates sollen via Social Media kommuniziert werden.