Amokfahrt in Berlin: Für Politik Amoktat, Polizei ermittelt noch

Insgesamt waren über 160 Einsatzkräfte in der Berliner Innenstadt im Einsatz. © AFP/Odd Andersen

Berlin – Die deutsche Polizei hat nach der Amokfahrt in der Berliner Innenstadt am Mittwoch eine Gesamtzahl an Opfern bekannt gegeben. Diese war bisher unklar gewesen. Eine Frau wurde demnach getötet, 29 Menschen verletzt. Dazu zählen auch Menschen, die unter Schock stünden. Sechs Personen schwebten in Lebensgefahr. Während die Politik die Tat als Amoktat einstufte, legte sich die Polizei bisher noch nicht fest. Es gibt auch Hinweise auf eine psychische Beeinträchtigung des Fahrers.

Entgeltliche Einschaltung

Ein Großteil der Betroffenen sei verletzt worden, als der Fahrer mit seinem Kleinwagen an der Ecke Ku'damm/Rankestraße in die Menschengruppe gefahren sei, hieß es. Weitere Verletzte habe es gegeben, als der Wagen knapp 200 Meter weiter auf an der Ecke Tauentzienstraße/Marburger Straße im Schaufenster einer Parfümerie landete.

Sieben Jugendliche und ein Lehrer im Krankenhaus

Betroffen war auch eine Schülergruppe aus Hessen. Laut Polizei befanden sich noch sieben Jugendliche und ein Lehrer im Krankenhaus. Eine Lehrerin starb am Unfallort. Nach Angaben der Feuerwehr (Stand Mittwochabend) wurden insgesamt 22 Menschen in Berliner Krankenhäusern im Zusammenhang mit der Todesfahrt behandelt. „Wir selbst haben vor Ort 17 Menschen versorgt und in Krankenhäuser gebracht", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Davon seien sechs Betroffene lebensbedrohlich und drei schwer verletzt gewesen. Weitere Menschen hätten sich eigenständig in Kliniken gemeldet.

Rettungskräfte und Feuerwehrleute kümmerten sich um die Erstversorgung und Bergung eines Verletzten. © AFP/Odd Andersen

Der Fahrer des Autos - ein 29-jähriger Deutsch-Armenier, der in Berlin lebt - befand sich am Donnerstag nicht mehr im Krankenhaus, sondern im Polizeigewahrsam. Das sagte ein Polizeisprecher. Noch im Lauf des Tages wurde erwartet, dass die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragt, um den Mann in Untersuchungshaft zu nehmen. Zunächst wollte sich die Staatsanwaltschaft aber nicht äußern. Für den frühen Nachmittag kündigte sie jedoch eine Stellungnahme an.

77 Jahre TT: Jetzt ein iPhone 13 gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) ermittelte am Donnerstag weiter zum genauen Ablauf der Tat. Unter Umständen soll sie wegen der vielen Opfer, Zeugen und sonstigen Hintergründe personell aufgestockt werden. Am Tatort am Ku'damm und der Tauentzienstraße arbeitete heute erneut die Spurensicherung der Kriminalpolizei. Auch das sichergestellte Auto sollte noch einmal „intensiv durchsucht" werden, so der Sprecher. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden und auch mögliche Videos und Fotos der Tat an eine Internetseite der Polizei zu schicken.

Der silberfarbene Renault Clio kam im Schaufenster zum Stehen. © IMAGO/stefan zeitz

Die Polizei sah weiterhin keinen politisch-extremistischen Hintergrund der Tat. „Hinweise auf eine politische Motivation haben wir derzeit nicht." Die im Auto gefundenen Plakate mit Äußerungen zur Türkei stünden „inhaltlich nicht im Zusammenhang mit der Tat". Unklar war auch, wem sie gehören. Besitzerin des Autos ist die Schwester des Fahrers.

Bereits am Mittwoch wurde unter anderem auch die Wohnung des 29-Jährigen in Charlottenburg von der Polizei durchsucht. Der Mann soll der Polizei wegen mehrerer Delikte bekannt gewesen sein, jedoch nicht in Zusammenhang mit Extremismus. Die Schwester des Verdächtigen sagte einem Bild-Reporter: „Er hat schwerwiegende Probleme." Nachbarn äußerten sich der Zeitung zufolge erstaunt, „dass er zu so einer Tat fähig ist."

Während die deutsche Bundes- und Landesregierung von einer Amoktat ausgeht - nach Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD) dahingehend - nutzte die Polizei den Begriff zunächst bewusst nicht. Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag dazu: „Es gibt Tendenzen in diese Richtung, wir legen uns da aber noch nicht fest. Ermittelt wird weiterhin in alle Richtungen." Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte sich am Mittwochabend ähnlich geäußert.