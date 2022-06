Mit Vergiftung von Lebensmitteln gedroht: Italiener festgenommen

Triest – Die italienische Polizei hat einen 47-jährigen Mann aus Triest festgenommen. Er soll Supermärkten und anderen Betrieben gedroht haben, Mineralwasser und Lebensmittel mit Zyanid und Rattengift zu vergiften, wenn er nicht in Kryptowährung gefordertes Geld erhalte. Auch Unternehmen in Österreich und anderen europäischen Staaten waren betroffen. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wurden in Zusammenarbeit mit der österreichischen Polizei und Europol durchgeführt.

Die Wohnung des Verdächtigten wurde durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Behörden eine Reihe von Gegenständen, darunter einen Ofen und eine Waage zum Abwiegen von Lebensmitteln. Sie waren in einem von dem Verdächtigen gedrehten Video zu sehen, in dem die Vergiftungsmethode durch Einfüllen von Thalliumsulfat in Produktgläser dargestellt war. Der Verdächtige war in der Vergangenheit bereits wegen Cyber-Betrug und Erpressung rechtskräftig verurteilt worden. (APA)