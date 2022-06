Immobilien Dr. Rhomberg & Partner KG

Ihr kompetenter Ansprechpartner in Sachen Hausverwaltung, Immobilienvermietung, Immobilienverkauf: das Team von Dr. Peter Rhomberg und Mag. Mechthild Rhomberg. © Doris Kundratitz

Frau Nicole Rumesch zur Buchhalterprüfung mit gutem Erfolg am WIFI. „Für diese Ausbildung habe ich mich einerseits entschieden, da ich meinen anspruchsvollen Aufgabenbereich in der Buchhaltung möglichst versiert und effektiv gestalten möchte. Andererseits ist mein Ziel auch, unseren Kunden rasche und kompetente Antworten zu liefern, sodass diese sich bestmöglich betreut fühlen.“

Frau Nicole von Anhalt zum Abschluss der Ausbildung zur staatlich geprüften Immobilienmaklerin: „Mir war es wichtig, nach langjährigen beruflichen Tätigkeiten in Deutschland und Italien in den Bereichen Marketing, Vertrieb u Immobilien auch für den österreichischen Markt, meine Wahlheimat seit 2016 die fachliche Qualifikation zu erwerben. Immobilienprojekte zu entwickeln und zu vermarkten ist meine Leidenschaft bei der ich meine Berufserfahrung mit persönlichen Interessen in Architektur, Interieur Design, Kommunikation und Fotografie vereinen kann.“

Frau Sylvia Mur zum Abschluss der Immobilienverwalterassistentin: „Meine Leidenschaft für Immobilien, Technik und Menschen treibt mich an. 2019 habe ich mich für diese Ausbildung entschieden und die Prüfung mit Erfolg abgelegt. Die Lerninhalte stellten sich als eine enorme Bereicherung und Ergänzung zu meinen bereits über viele Jahre erworbenem Wissen heraus. Besonders beeindruckt haben mich der Wille und das Engagement der Vortragenden, ihre umfangreichen Kenntnisse auf so anschauliche und verständliche Weise weiterzugeben.

Frau Caroline Albrecht, LL.B zum Bachelorstudium in Wirtschaftsrecht an der Universität Innsbruck: „Seither bin ich in diesem Unternehmen als Assistenz des Geschäftsführers Herrn Dr. Peter Rhomberg tätig. Dabei gewinne ich zahlreiche Einblicke in viele Bereiche, von der Immobilienverwaltung und -vermietung bis hin zur Leitung eines Gastgartens. Das macht die Arbeit so spannend und abwechslungsreich.“

Herrn Michael Kametriser zur Zertifizierungsprüfung zum Immobilienverwalterassistenten: „Besonders spannend an dem Beruf des Immobilienverwalters finde ich das problemorientierte Denken und die wahnsinnig große Vielfalt an Anfragen im täglichen Geschäft. Seit etwas länger als einem Jahr bin ich nun in dieser Branche tätig. Mein nächstes Ziel ist die Prüfung zum Immobilientreuhänder, daher freue ich mich schon besonders, wenn die Kurse im Herbst beginnen.“

Know-how ist alles! „Technik, Finanz und viele Gesetze. Das „Immobilien-Leben“ wird immer komplexer. Wir brauchen Top Know-how um die Anliegen unserer Kunden zu erledigen. Daher lernen wir ständig dazu; Lebenslanges Lernen, Aus- und Weiterbildung und die Bereitschaft Neues zu erkunden zeichnen unsere Mitarbeiter aus … und DAS unterstützen und fördern wir.

Frau Sabrina Göbel: Nach 20 Jahren im Berufsleben habe ich die Möglichkeit erhalten mich fortzubilden und daher habe ich im letzten Jahr eine Ausbildung zur Buchhalterin am WIFI begonnen. Die Weiterbildung, die ich mit sehr gutem Erfolg absolvieren konnte, hat mir die Chance eröffnet in einem tollen Team mein neu erworbenes Wissen unter Beweis zu stellen. Ich freue mich, das in der Theorie gelernte in der Praxis umzusetzen und somit das Unternehmen tatkräftig zu unterstützen.“