Gut zu wissen: Wo man rund um die Tiroler Frühjahrsmesse parken kann

An den zahlreichen Ständen steht heuer vor allem das Thema Mobilität im Fokus. Die dürfte auch abseits der Messe wieder für Gesprächsstoff sorgen: Parkplätze am und ums Messegelände sind Mangelware, weswegen ein Verkehrschaos eigentlich vorprogrammiert ist. Um das zu verhindern, sollte man am besten ganz ohne Auto anreisen bzw. das Auto außerhalb der Stadt stehen lassen und in den Shuttle-Bus umsteigen. Wer nicht auf seinen fahrbaren Untersatz verzichten will oder kann, sollte von Vornherein auf Parkmöglichkeiten in umliegenden Tiefgaragen zurückgreifen.