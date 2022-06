ÖBB-Tauernstrecke in Salzburg nach Hangrutsch bis zum Abend gesperrt

Bad Gastein, Bad Hofgastein – Nach einer Hangrutschung in der Nacht auf Donnerstag ist die Tauernbahnstrecke zwischen Bad Gastein und Bad Hofgastein im Salzburger Pongau wohl noch bis in die Abendstunden unterbrochen. Die beständigen und teils starken Niederschläge haben dazu geführt, dass gegen 2.00 Uhr rund 50 Kubikmeter Erdreich und Geröll auf das Gleis abgingen. Wie die ÖBB in einer Aussendung informierten, arbeite man bereits intensiv daran, die Strecke wieder freizumachen und abzusichern.