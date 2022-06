Gesundheitsminister Rauch rechnet mit weiteren Corona-Wellen

Wien – Geht es nach Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) werden wir uns auf weitere Corona-Wellen einstellen müssen. „Wir werden Wellen haben, nicht nur heuer sondern auch in weiterer Folge", sagte Rauch am Donnerstag vor Journalisten: „Wir können sie aber dämpfen, um die Spitäler zu entlasten." Das Mittel der Wahl dafür sei die Impfung.

Gerade die Impfung sei ein wichtiges Momentum in der Bekämpfung der Pandemie, so Rauch. Denn sie verhindere schwere Erkrankungen und Hospitalisierungen, womit die Spitzen etwaiger Wellen gedämpft werden können. Die Impfung sei in Verruf geraten, weil sie nicht - so wie erwartet - vor einer Ansteckung schützt, räumte der Gesundheitsminister ein: „Das ist aber nicht die Botschaft." Natürlich könne man sich anstecken, aber die Impfung schützt davor, schwer zu erkranken, im Spital oder auf der Intensivstation zu landen.