Hinteregger wies Verdacht der Nähe zur rechten Szene entschieden zurück

Innsbruck – Martin Hinteregger wollte kommende Woche in seiner Heimat Kärnten den Hinti-Cup, ein Hobbyturnier für Fußballer, organisieren. So weit so wenig aufregend. Durch Mitveranstalter Heinrich Sickl, der enge Verbindungen zum rechtsradikalen Milieu pflegen soll, rückte aber auch der ÖFB-Teamspieler in ein schiefes Licht und wurde sowohl vom Österreichsichen Fußball-Bund als auch von der Eintracht zur Stellungnahme aufgefordert.