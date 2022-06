Affenpocken: Deutsches Impfgremium für Impfung von Kontaktpersonen

Berlin – Angesichts der Ausbreitung von Affenpocken außerhalb Afrikas spricht sich die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland im Unterschied zu Österreich für eine Impfung von Kontaktpersonen und bestimmten Risikogruppen aus. Dafür könne der bereits in der EU zugelassene Pockenimpfstoff Imvanex eingesetzt werden, teilte die beim Robert-Koch-Institut ansässige Stiko am Donnerstag mit.