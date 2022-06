Die Lochnummer Europas: Was wird aus dem Happel-Stadion?

Wien – Dass am Freitag die Elf des amtierenden französischen Fußball-Weltmeisters und die österreichische Nationalmannschaft im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion (vormals Praterstation) mit Applaus begrüßt werden kann, war am Mittwochabend noch nicht gesichert. Erst knapp vor 22 Uhr gab es am Mittwoch die offizielle Freigabe durch den europäischen Fußballverband UEFA. Das Nations-League-Spiel darf also doch stattfinden.