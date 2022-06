Schütze tötet mehrere Menschen in Smithsburg im US-Staat Maryland

Washington – In den USA hat es nach Angaben der Polizei bei einer Schießerei in einer Fabrik mehrere Opfer gegeben. Der Schütze sei nicht länger eine Gefahr, teilte das Büro des Sheriffs am Donnerstag mit. Der Sender NBC berichtete, der Schütze hätte das Feuer in einer Fabrik eröffnet und mehrere Menschen getötet. Die Tat ereignete sich in Smithsburg im US-Staat Maryland. (APA/Reuters)