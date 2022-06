Trump in Ausschuss-Anhörung zu Kapitol-Angriff belastet

Erste öffentliche Anhörung zu Kapitol-Angriff © APA

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols sieht die Verantwortung für die Ereignisse am 6. Jänner 2021 bei Ex-US-Präsident Donald Trump. Dieser habe die Demonstranten zu den Ausschreitungen "angestachelt", sagte der Ausschussvorsitzende Bennie Thompson bei der Vorstellung der ersten Ermittlungsergebnisse am Donnerstag. Die Kapitol-Erstürmung sei "der Höhepunkt eines Putschversuchs" gewesen.

Knapp eineinhalb Jahre nach dem Angriff auf das Kapitol im Untersuchungsausschuss zu der Attacke die erste öffentliche Anhörung auf dem Programm. Ziel ist nach Angaben des Ausschusses, "dem amerikanischen Volk eine Zusammenfassung unserer Erkenntnisse über die koordinierten, mehrstufigen Bemühungen zu präsentieren, die Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen".

Der Sender CNN berichtete, bei der Anhörung sollten auch bisher unbekannte Videos unter anderem mit Aussagen von Angehörigen und Mitarbeitern des damaligen US-Präsidenten Donald Trump präsentiert werden. Der Ausschuss im US-Repräsentantenhaus werde versuchen zu belegen, dass der Republikaner Trump im Zentrum einer Verschwörung stand, die darauf abzielte, die Wahl 2020 zu kippen und den Machtwechsel zu verhindern. Die erste von mehreren geplanten öffentlichen Anhörungen findet zur Hauptsendezeit statt.

Das Untersuchungsgremium soll die Hintergründe des Angriffs auf das Kapitol aufklären. Anhänger Trumps hatten am 6. Jänner 2021 den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington erstürmt. Sie wollten verhindern, dass der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden vom November 2020 bestätigt wird. Bei der Attacke kamen mehrere Menschen ums Leben. Trump musste sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger vor dem Angriff in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde er freigesprochen.

Kurz vor Beginn der Anhörungen nahm Bundespolizei FBI den aussichtsreichsten republikanischen Bewerber für das Gouverneursamt im Bundesstaat Michigan, Ryan Kelley, fest. Wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte, wird ihm vorgeworfen, an den Ausschreitungen teilgenommen zu haben. Nach Angaben des FBI wurde Kelley am Donnerstagmorgen in seinem Haus in Allendale in Michigan festgenommen. Der Gründer des rechtsextremen American Patriot Council wird den Angaben zufolge beschuldigt, illegal das Kapitol betreten und dort vorsätzlich fremdes Eigentum beschädigt zu haben.

Seine Teilnahme an der Kapitol-Erstürmung lässt sich laut Gerichtsunterlagen durch Videos, Fotos und andere Beiträge in Online-Netzwerken sowie Tonaufnahmen belegen. Er forderte die Menschenmenge demnach auf, das Kapitol zu betreten. Auf einem Video, das von der Nachrichtenseite Michigan Tea veröffentlicht wurde, zeigt angeblich Kelley, wie er schreit: "Kommt schon, lasst uns gehen! Das ist es! Das ist Krieg, Baby!"