„Das wirkt“: TVB Osttirol bewirbt Anreise per Eisenbahn

Der Bahnhof Lienz wurde umgebaut und modernisiert. © Oblasser

Von Christoph Blassnig

Lienz – Im Juli begrüßt wieder eine 30 Meter lange und drei Meter hohe Großbildwerbung Reisende der ÖBB am Hauptbahnhof in Wien. Auf einem „Railscreen“ im Reisezentrum läuft fünf Wochen lang ein Imagefilm. In Nahverkehrszügen in Kärnten und Osttirol hängen vier Wochen lang 150 Plakate im Format A3. Die einhellige Botschaft „Osttirol – dein Bergtirol“ soll mögliche Urlaubsgäste auf die Region aufmerksam machen und zugleich für eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln werben.

„Das wirkt“, zeigt sich TVB-Osttirol-Obmann Franz Theurl überzeugt. „Immer mehr junge Leute in Wien besitzen gar kein Auto, weil sie dank der öffentlichen Verkehrsmittel keines benötigen.“ Mit der Bahn gelange man in wenigen Stunden nach Osttirol, das Angebot werde schon bisher gut angenommen, sagt Theurl. „Der Koralmtunnel wird uns in wenigen Jahren noch viel besser anbinden.“ Der TVB-Obmann rechnet mit Zuwächsen: „Wir verzeichnen im Bereich von Bahnreisenden bereits deutliche Steigerungen. Ich glaube an einen regelrechten Boom in den nächsten fünf bis zehn Jahren.“ Noch nicht zufrieden ist der Tourismusverband mit dem Mobilitätsangebot von den Bahnhöfen im Bezirk hin bis zu den Unterkunftgebern in den Tälern: „Fünf Minuten bevor der Zug aus Wien in Lienz eintrifft, fährt der Bus des Verkehrsverbundes Tirol in das Iseltal los.“