Schwazer Altenwohnheim: Ruhe nach 900 Tagen Bauzeit eingekehrt

Der Tag der offenen Tür lockte viele Besucher an. © Silberhoamat

Schwaz – Da staunten Bewohner und Mitarbeiter der Silberhoamat Knappenanger. Das umgebaute und erweiterte Schwazer Altenwohnheim platzte am Tag der offenen Tür aus allen Nähten. „Das Interesse war riesig, es wuselte nur so im Haus und im Freien – aber genau so ein volles Haus haben wir uns an dem Tag ja gewünscht“, sagt Heimleiter Andreas Mair.

Über 900 Tage Bautätigkeiten waren dann nämlich endlich geschafft. In der ersten Phase von 2019 bis 2020 wurden zwei Hausgemeinschaften mit insgesamt 30 Bewohnerzimmern, ein betreutes Wohnen mit 20 Einheiten für Menschen ab 60 Jahren, ein Kindergarten und eine 2000 m² große Grünanlage geschaffen. In der Zeit galt es laut Mair bis zu 100 Lkw-Fuhren pro Tag an Schutt wegzutransportieren. Rund 547 Tonnen Stahl wurden verbaut – das entspricht dem Gewicht von 228 VW Golf. Zudem wurden 2800 m² Parkett verlegt und würde man die Nägel für die Hangsicherung aneinanderlegen, würde das der Strecke von Schwaz bis Stans entsprechen. Rund 400 Besprechungsstunden sind in die Zubauten geflossen, verrät Mair. Die Gesamtkosten liegen bei 16 Mio. Euro.

In der zweiten Phase erfolgte bis heuer die Generalsanierung am Knappenanger. Dabei wurden Zimmer und Wohnbereiche saniert, die Veranstaltungsräume erweitert und bauliche Verbesserungen umgesetzt. „Für die Bewohner und Mitarbeiter der Silberhoamat Knappenanger ist heute ein Freudentag. Nach einer langen Bauphase ist nun Ruhe eingekehrt. Man spürt mit den Verbesserungen noch mehr die gelebte Unternehmenskultur“, sagte LR Johannes Tratter bei der offiziellen Einweihung.