Wenn die Natur im Oberland auf dem Schulplan steht

Längenfeld, Elmen, Pinswang, Kaunergrat – Nicht nur die Natur ist wieder zum Leben erwacht – auch die Naturparke im Oberland. Mit heute Freitag öffnet daher auch wieder das Naturparkhaus Ötztal in Längenfeld. Dieses versteht sich als Informationsdrehscheibe und Kompetenzzentrum für die Ötztaler Natur. Zentrales Element ist die knapp 300 m² große naturkundliche Ausstellung.

Unter dem Motto „Landschaft voller Klimafüchse“ waren auch die Naturparkschulen am Lech aktiv. In Elmen wurden dabei Kunstwerke aus Naturmaterialien gestaltet und die Pinswanger Schüler stellten Überlegungen an, wie klimawandel-angepasste Tiere aussehen könnten. Nachdem die Kinder dort im März hautnah den über vierzehn Tage andauernden Waldbrand miterlebt hatten, führten sie auch Versuche zum Treibhausgaseffekt durch, beschäftigten sich mit dem Albedo-Effekt und mit der Rolle der Vegetation bei der Klimawandel-anpassung.