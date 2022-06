Ferdinandeum wird umgebaut: Die Millionen rollen nun in Häppchen

Innsbruck – Plötzlich musste es schnell gehen: Per Umlaufbeschluss segnete die Tiroler Landesregierung am Mittwoch die weitere Vorgangsweise für den ins Stocken geratenen Umbau des Landesmuseums Ferdinandeum ab. Mit diesem politischen Kunstgriff – Beschluss ohne eigentliche Regierungssitzung, sozusagen ambulant zwischen den Regierungsbüros – wurde die Frist für den Juli-Landtag gerade noch geschafft. Das Landesparlament kann nun seinerseits in der letzten Zusammenkunft vor dem Sommer grünes Licht geben für die Runderneuerung des Museums.