Tradition und Attraktion: Schau im Volkskunstmuseum

Einblick in die Schau „Wir Tiroler sind lustig“: Schlaglichter aus der Geschichte der Tiroler Volksmusik werden darin gezeigt. © Lackner

Von Barbara Unterthurner

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Die Rainer-Sänger waren die Rockstars des 19. Jahrhunderts. Zumindest im Bereich der Tiroler Volksmusik dieser Zeit. Frontmann Ludwig Rainer junior musizierte am englischen Königshof ebenso wie vor dem russischen Zaren. Im Gepäck: Gitarre, Zither, Tracht. Und das alles lange bevor beim Tiroler Abend in Innsbruck Tradition zur Touristenattraktion mutierte. Womit das richtige Stichwort schon fällt: Wie hängen Volkslied und Tourismus in Tirol zusammen? Wie hat Volksmusik die Marke „Tirol“ geprägt? Darüber denkt die neue Schau „Wir Tiroler sind lustig“, eine Sonderausstellung im imVolkskunstmuseum nach. Mit Hör- und Anschauungsmaterial, Kuriosa sowie interaktiven Stationen.

„Wir Tiroler sind lustig“ (den Titel krallte sich Kuratorin und Volksarchivleiterin Sonja Ortner aus dem Volkslied „Die Tiroler sind lustig“) ist laut Landesmuseen-Direktor Peter Assmann eine „völlig erwartbare“ Ausstellung. Er hat damit zweifelsohne Recht. Allein weil das Volkskunstmuseum den richtigen Rahmen für die Fragestellungen bietet. Einigermaßen erwartbar ist aber auch die Schau selbst. Sie beginnt mit der Nationalsänger-Dynastie Rainer. Etliche Exponate zeugen von ihrer internationalen Strahlkraft: Eine Auftrittsgenehmigung für Ludwig Rainer, die der schwedische König 1838 höchstpersönlich ausstellte, ist der neueste Zugang im Volksliedarchiv. Ähnlich berühmt war die „Tiroler Nachtigall“ Therese Prantl (1839–1932). Ihr hat der russische Zar sogar einen Zitherring mit Diamant als Geschenk überreicht, so fasziniert dürfte er vom Gesang der Tirolerin gewesen sein.

Über die Rainers wird außerdem der Tourismus-Aspekt der Schau aufgerollt. Mit dem Seehof, einem der ersten Grandhotels, das Ludwig Rainer 1870 eröffnete. Die Marke „Tirol“ war da längst geprägt. Die Touristen folgten dem Ruf der Volksmusik.

Nicht mehr lange und der berühmte „Tiroler Abend“ war geboren, eine Konzertreihe, die die Ausstellung in einem eigenen Raum feiert. Nur angeschnitten werden dagegen die NS-Zeit und die Vereinnahmung der Volksmusik, bevor man vor Heimatfilmen, jodelnden Slalomstangen (für die Expo 1992 in Sevilla) oder DJ Ötzi landet. Vor einer Originalkulisse aus dem Alpbachtal darf im Museum irgendwann auch selbst Lärm gemacht werden. Die Schellen stehen jedenfalls bereit. Hier setzt die Schau einmal mehr auf Interaktion, die in die ambitionierte Architektur (Konzept von Regina Tschurtschenthaler) auch passt.