Cup-Feiertag heute in Thiersee: Die Tiroler Finalspiele im Livestream

Das Motto heißt zunächst „Ladies first“. Der Finaltag im Kerschdorfer Tirol-Cup wird um 14.30 Uhr wie schon im Vorjahr von Titelverteidiger SVI und Herausforderer Wilten eröffnet. Jenen beiden Teams, die im Fernduell am Samstag auch um den Titel in der Tirol-Liga der Frauen kämpfen. In der Liga siegte zuletzt Wilten im direkten Duell 2:1, im Herbst war der SVI (7:2) am Drücker. „Wir sind positiv angespannt. Ich habe volles Vertrauen in meine Damen“, notiert SVI-Trainer Harald Lener. „Der Plan ist gewinnen. Wir sind komplett. Es wird eine 50:50-Partie“, merkt Wilten-Trainer Urban Steiner, der auf Torjägerin Theresa-Michaela Falkner zurückgreifen kann, an.