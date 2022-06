SVI-Damen verteidigen TFV-Cup-Titel, das Herren-Finale in Kürze im Livestream

Thiersee - Zuerst weinte in Thiersee der Himmel, dann lachten die SVI-Damen! Im Duell gegen den SK Wilten setzte sich die Truppe von Coach Harald Lener mit 2:0 (2:0) durch und verteidigten den TFV-Cup-Sieg erfolgreich. Marika Rietzler brachte den SVI in einer wahren Regenschlacht in Minute 18 in Führung, Greta Boxberger fixierte noch vor dem Pausenpfiff den 2:0-Endstand (43.).