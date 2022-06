„Oops! ... I Did It Again": Britney Spears hat wieder geheiratet

Asghari hatte sie 2016 am Set ihres Musikvideos „Slumber Party" kennengelernt, in dem er ihren Liebhaber spielte. Am Neujahrstag 2017 machte die Sängerin von Hits wie „Oops! ... I Did It Again", „Baby One More Time" und „Gimme More" ihre Beziehung mit Asghari auf Instagram offiziell bekannt. In ihren Social-Media-Posts wirken die beiden unzertrennlich. Im vorigen September hielt er um ihre Hand an.