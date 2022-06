50.000 Fotos aus der Luft

Austria Memo Game, mit fotografischen Luftbildern von Stefanie Grüssl

4 Fragen an Fotografin Stefanie Grüssl

© STEFANIE GRUESSL

Du hast für das „Austria Memo“ tolle Luftaufnahmen gemacht. Wie sind die zustandegekommen?

Ich bin Künstlerin und habe Kunst studiert, habe aber auch für das Wirtschaftsministerium gearbeitet. In diesem Job habe ich die Gebäude dokumentiert, die von der Burghauptmannschaft verwaltet werden. Ich kümmere mich um alle Gebäude, die die Republik Österreich besitzt und schau u.a., ob etwas repariert werden muss. Im Rahmen dieses Jobs durfte ich mit dem Hubschrauber mitfliegen und habe die Luftaufnahmen gemacht. Später kam mir die Idee für das Memoryspiel. Zwischen 2014 bis 2019 habe ich so 50.000 Fotos geschossen.

Wie schwierig ist das Fotografieren aus einem Hubschrauber?

Es war das Coolste, was ich in meinem Leben je gemacht habe - und als einzige Frau auch machen durfte. Richtig beeindruckend war ein großer Steinadler, dessen Flug wir von oben gesehen haben. Man braucht aber einen guten Magen, denn da rumpelt es schon hin und her. Das Schwierige ist, dass man bei all den Erschütterungen die Kamera immer fest hält, um das Bild nicht zu verwackeln. Und man braucht einen Piloten, der ein gutes Gespür hat und sich auch Gedanken zu den Objekten macht, die man fotografieren möchte.

Die Sommerferien rücken immer näher. Viele fotgrafieren gern die schönen Dinge, die sie sehen. Hast du ein paar Tipps, damit Urlaubsfotos von Sehenswürdigkeiten gelingen?

Es ist egal, ob man mit dem Handy oder der Kamera fotografiert, - man sollte nur wissen, wie das Gerät funktioniert. Es kommt nicht auf die Technik, sondern auf den richtigen Blick an. Nehmt euch Zeit, seht euch ein Gebäude von mehreren Seiten an, geht ein paar Schritte hin und her und überlegt, von wo ihr fotografieren wollt. Vergesst dabei nicht, den Hintergrund im Auge zu behalten, damit auf dem Foto dann nichts oben ist, was euch störend vorkommt.

Du hast die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in den neun Bundesländern fotografiert. Gab es ein Lieblingsmotiv?

Österreich ist so wunderschön und wir sollten alle darauf achten, dass die Natur und die Kulturdenkmäler erhalten bleiben. Wunderschön finde ich das Schloss Ambras, das sich jeder mal anschauen sollte. Zu meinen Lieblingen gehört zudem der Großglockner, der im April total weiß bedeckt war. Da wünscht man sich umso mehr, dass wegen der Klimaveränderung die Gletscher nicht noch mehr schmelzen.

Richtige Paare finden

Ein Memoryspiel ist immer Spaß für die ganze Familie. Auch im „Austria Memo“ geht es um das bekannte Prinzip: Die 54 Kärtchen werden gemischt und verdeckt nebeneinander aufgelegt. Nun gilt es immer die richtigen Paare zu finden. Was hier aufgedeckt wird, sind tolle Luftaufnahmen aus allen neun Bundesländern: vom Goldenen Dachl in Innsbruck bis zum Schloss Belvedere in Wien und weiteren Sehenswürdigkeiten.

Austria Memo Game, mit fotografischen Luftbildern von Stefanie

