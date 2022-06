„Glück auf einer Skala von 1 bis 10“: Lebensfreude, die ansteckt

Infolge einer Kollision, Igor auf dem Dreirad, Bestattungsunternehmer Louis (Bernard Campan, der auch Regie führt) am Steuer eines Leichenwagens, kreuzen sich die Wege zweier Männer im gemeinsamen Wohnort Lausanne. Igor, ein heller, belesener Kopf, ist begeistert vom Handwerk Louis’, der bis zu 900 Verstorbene pro Jahr zur letzten Ruhe bettet. Gegenüber den Nachkommen zeigt sich der Bestatter in seiner Haltung recht flexibel: Gefragt, ob er denn an Gott glaube, antwortet Louis je nach Erwartung des Gegenübers mit „ja“ oder „nein“.