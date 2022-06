MPREIS hat die günstigsten Drogerieartikel

MPREIS ist mit über 300 Märkten in der Alpenregion vertreten.

Für den unabhängigen Marktcheck der Tiroler Arbeiterkammer wurden sowohl die heimischen Supermärkte als auch die auf Drogerieprodukte spezialisierten Ketten unter die Lupe genommen. Weitaus am günstigsten war der Einkauf des festgelegten Warenkorbes bei MPREIS mit einem Preis von 41,39 €. Der Abstand zum teuersten Mitbewerber, ebenfalls ein Supermarkt, betrug mit 11,83 € fast 29 %. Die Drogeriemarktketten schnitten bei den Preisen besser ab, waren aber immer noch teurer als der Tiroler Lebensmittelhändler.

Das Tiroler Familienunternehmen MPREIS belegt somit im Preisvergleich der Tiroler Arbeiterkammer, als günstiger Anbieter, erneut den ersten Platz. Damit ist MPREIS wie bereits in den vergangenen beiden Jahren Testsieger.

Die objektive Erhebung der Arbeiterkammer bestätigt, dass man beim lokalen Familienunternehmen auch Drogerieartikel am günstigsten einkaufen kann und dass schicke Märkte und niedrige Preise durchaus vereinbar sind. MPREIS bietet zudem unter der Marke "Jeden Tag", erkennbar an der roten Verpackung, über 650 Artikel quer durch das Sortiment zu sehr günstigen Preisen an.