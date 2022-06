Vierjährige in heißem Bus vergessen: Mädchen starb im Krankenhaus

Budapest – Ein vierjähriges Mädchen ist in Ungarn auf der Fahrt in den Kindergarten im Bus vergessen worden. Das Mädchen war rund acht Stunden bei hohen Temperaturen in dem Fahrzeug eingesperrt gewesen, als es bewusstlos entdeckt wurde, berichtete das Internetportal Blikk.hu. Das Kind ist am Freitag gestorben. Die Temperatur im Bus soll um die 50 Grad Celsius betragen haben.