ÖVP-Finanzen: Opposition reagiert mit Häme und Kritik auf RH-Bericht

Offenbar stimme "bis auf das Datum und die Seiten-Nummerierung in diesem Bericht überhaupt nichts", so Schnedlitz. Die Liste jener Punkte, die von der ÖVP offenbar bewusst falsch angegeben wurden, sei lang. Die ÖVP habe die Ebene der Rechtsstaatlichkeit verlassen und werde immer mehr ein Fall für den "Mafia-Paragraphen".

In dieselbe Kerbe schlug auch die SPÖ . Für Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sind nun die "türkisen Konstrukte, mit denen üppig Fördermittel eingestrichen wurden", endgültig implodiert, und zu Unrecht erhaltene Förderungen müssten sofort zurückbezahlt werden. Der "türkise Skandal-Sumpf" sei so tief, dass sofortige Neuwahlen unausweichlich seien, meint Deutsch.

Die ÖVP selbst und deren Parteichef, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sehen der Prüfung "sehr gelassen" entgegen. Dass der Rechnungshof entschieden habe, einen zusätzlichen Wirtschaftsprüfer einzusetzen, obwohl zwei andere Rechnungsprüfer das Ergebnis des Volkspartei testiert haben, sei Sache der Behörde. "Wir haben nichts zu verbergen aus dieser Zeit", sagte Nehammer am Freitag am Rande eines Besuchs in Tallinn. Der Bundeskanzler sagte volle Transparenz und volle Zusammenarbeit bei der Aufklärung zu. Er betonte auch, dass es "verrückt gewesen wäre", die Wahlkampfkosten zu überziehen nach den Erfahrungen von 2017, als die ÖVP wegen der massiven Überschreitung der Wahlkampfkostengrenze vom UPTS zu einer Geldbuße verdonnert wurde. Die nächsten Schritte des Rechnungshofs sind abzuwarten, so Nehammer: "Wir werden voll kooperieren, damit der Rechnungshof seine Gewissheit hat." (APA)