DNA-Analyse bestätigt: Bär in Scharnitz, Wolf und Goldschakal in Osttirol

Im Mai tappte ein Bär auf einer Alm in Scharnitz in eine Foto-Falle.

Scharnitz – Nach mehreren Schafsrissen Ende Mai im Gemeindegebiet von Scharnitz steht nun das Ergebnis der DNA-Analyse fest. Wie das Land Tirol am Freitag in einer Aussendung bekanntgab, gehen die Risse wie vermutet auf das Konto eines Bären.

In Osttirol wurden hingegen ein Wolf aus italienischer Population und ein Goldschakal genetisch nachgewiesen. Ersterer ist für einen Rehriss im Gemeindegebiet von Kartitsch verantwortlich. Die Goldschakal-DNA wurde an einem tot aufgefundenen Schaf in Matrei nachgewiesen.