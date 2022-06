Nehammer: Energiepreisdeckel in Österreich „keine Diskussion"

Tallinn/Wien – Die Einführung eines Energiepreisdeckels wie etwa in Spanien und Portugal ist laut Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) „derzeit in Österreich keine Diskussion". Das sagte Nehammer am Freitag bei einer Pressekonferenz in der estnischen Hauptstadt Tallinn auf eine APA-Frage. „Das, was wir gerade machen, ist ein neues Entlastungspaket so zu schnüren, dass die Menschen die Entlastung spüren."