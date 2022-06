Bestzeit für Verstappen-Verfolger Leclerc am ersten Trainingstag in Baku

Verstappens Teamkollege Sergio Perez fuhr im ersten Training zunächst die Bestzeit und wurde dann am späten Nachmittag Zweiter hinter Leclerc. Wieder ließ der Mexikaner den Leitbullen Verstappen hinter sich. In der Gesamtwertung liegt Perez vor dem achten Saisonrennen als Dritter nur sechs Punkte hinter Leclerc und 15 hinter dem führenden Verstappen.

„Checo ist genauso in dieser WM wie Max es ist", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner. In der vergangenen Woche hatte der Rennstall den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Perez bis Ende 2024 verlängert. Der Routinier habe sich in diesem Jahr noch einmal verbessert und die Lücke zum Teamkollegen Verstappen „deutlich verringert", sagte Horner.