Haft für zwei Hundehalter nach tödlichem Angriff auf Buben in Wales

Cardiff – Wegen eines tödlichen Angriffs eines Hundes auf einen zehnjährigen Buben in Wales müssen die beiden Tierhalter für mehrere Jahre ins Gefängnis. Ein 19-Jähriger wurde am Freitag von einem Gericht in der Regionalhauptstadt Cardiff zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, eine 29-Jährige zu drei Jahren. Beide dürfen nie wieder einen Hund halten.