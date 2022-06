Serienvergewaltiger steht in Frankreich wegen 56 Taten vor Gericht

Douai – 30 Jahre lang sorgte ein Serienvergewaltiger in Nordfrankreich und dem nahen Belgien für Schrecken – nun hat in Douai am Freitag der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Die französische Justiz wirft dem 61 Jahre alten Angeklagten 56 teils bewaffnete Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe – unter anderem an Minderjährigen – zwischen 1988 und 2018 vor.