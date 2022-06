Easyjet streicht wegen Warnstreiks 22 Flüge, im Sommer weitere 1000

Berlin – Ein Verdi-Warnstreik in Berlin hat etwa 3000 Easyjet-Passagiere getroffen. Deshalb fallen am Freitag 22 Flüge von und zum deutschen Hauptstadtflughafen aus, wie der britische Billigflieger mitteilte. Der Flugverkehr am Flughafen Wien ist davon nicht betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die rund 450 Kabinen-Beschäftigten von Easyjet in Berlin zwischen 5 und 10 Uhr zur Arbeitsniederlegung aufgerufen und dies mit den laufenden Tarifgesprächen begründet.