Gelungener Festival-Auftakt: Kufstein rockt wieder ohne jedes Limit

Bereits am Nachmittag begann sich die Kufsteiner Innenstadt mit Festivalbesuchern zu füllen, am Unteren Stadtplatz spielte das Acoustic Chocolate Trio.

So waren bei den Einfahrten zum Festivalgelände wieder Betonblöcke aufgestellt, um das Einfahren von Autos zu verhindern. Sanitäter, Notärzte, Feuerwehrmänner und Security-Mitarbeiter wurden aufgeboten und sorgten für Sicherheit. „Aber wir hoffen wieder auf ein friedliches Fest“, so Ebner. In den vergangenen Jahren liefen alle Veranstaltungen äußerst ruhig ab. Bis zu 30.000 Besucher werden an den zwei Tagen erwartet erwartet.

Auf den vier Bühnen wurde am Freitag ab 15 Uhr wieder für jeden Geschmack etwas geboten. Rock, Pop, Jazz, Reggae, Blues und Soul erklangen und werden auch am Samstag wieder ab 11 Uhr in der Innenstadt erklingen. 40 Bands werden es bis zum Festivalende sein, die sich in der Festungsstadt präsentierten. Einer der Hauptacts ist am Samstag um 21.30 Uhr im Stadtpark der österreichisch-isländische Musiker Thorsteinn Einarsson. Zudem erwartete die Besucher eine DJ-Zone am Fischergries, die kleinen Festivalbesucher eine eigene Kinderwelt. (wo)