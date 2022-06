4,6 Promille bei Mutprobe in Studentenverbindung: Teenager blind und gelähmt

Columbia – Nach einem erzwungenen Saufgelage in einer Studentenverbindung in den USA ist ein Jugendlicher seiner Familie zufolge dauerhaft gelähmt. Wie mehrere US-Medien berichteten, liegt der Vorfall in der Stadt Columbia (Missouri) bereits mehrere Monate zurück. Überwachungsvideos sollen zeigen, wie dem damals 18-jährigen Uni-Neuling Alkohol durch einen Trichter eingeflößt wurde. Zitierten Gerichtsunterlagen zufolge wurde er zudem dazu gedrängt, eine Flasche Wodka zu trinken.