„Mitnahme Effekte": Baugewerbe wehrt sich gegen Rauch-Vorwürfe

Wien – Um die Teuerung in den Griff zu bekommen, will Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) einen Schwerpunkt bei der Preisüberwachung setzen. So ortete Rauch etwa „Mitnahme-Effekte“ in der Bauwirtschaft, wie er am Mittwoch meinte. Ein Vorwurf, gegen den sich das Baugewerbe nun heftig wehrt.