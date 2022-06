„Stories from the Sea“: Angekommen am Sehnsuchtsort

Innsbruck – Das Mittelmeer ist sommerlicher Ausspann- und Sehnsuchtsort für zig Millionen, für viele Menschen ist es dagegen schlicht ihr Arbeitsplatz. Wie für Jessica, eine junge Deutsche, die eine Lehre an Bord eines Containerschiffs absolviert – als Exotin in einer Arbeitswelt, die rau ist, von Männern dominiert. In der von Jola Wieczorek gestalteten Doku „Stories from the Sea“ blicken wir Jessica in Phasen ihres Arbeitsalltags über die Schulter. Überall an Bord packt sie mit an. Auf der Brücke gibt es Unterricht in den Grundzügen der Nautik. Abends stimmt sie mit ein in den inbrünstigen Karaoke-Gesang der großteils von den Philippinen stammenden Seemänner.