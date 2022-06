Zu lange Verfahren: „Was wir tun, ist nicht klimagerecht“

Lech – Das Potenzial für die Energiewende wäre vorhanden, die Klimaziele drohen in Europa unter anderem aber auch an fehlendem Personal und langen Genehmigungsverfahren zu scheitern. Das betonte gestern Ortwin Renn, wissenschaftlicher Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam beim Start des mehrtägigen Symposiums Impact Lech in Lech am Arlberg zum Thema Energiewende und Klimatransformation. In Deutschland dauere es beispielsweise 8 Jahre vom Beschluss bis zur Inbetriebnahme einer Windkraftanlage. Dazwischen lägen oft lange Verfahren und Gerichtsprozesse, auch weil zwar jeder erneuerbare Energie will, aber ein Windrad möglichst nicht in Blickweite haben möchte. „Bei der Genehmigungsdauer muss man etwas machen, sonst erreichen wir die Klimaziele nicht.“