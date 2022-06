Nach Auftritt: Pussy Riot nahmen in Tirol neuen Song auf

Maria Aljochiina, Olga Borisova, Diana Burkot und Taso Pletner (im Uhrzeigersinn) finalisierten in St. Johann ihren „Anti War Song“.

St. Johann – Mitte Mai war der Medienrummel in St. Johann ungewöhnlich groß. Die Kreml-kritische Band Pussy Riot gab ihr einziges Österreich-Konzert der aktuellen Tour – ausgerechnet im Kulturzentrum Alte Gerberei. Weit mehr als die eigentlich geplanten 150 Gäste waren gekommen, um sie zu hören. Mit auf der Bühne stand Aktivistin Marija Aljochina, die kurz vorher auf spektakuläre Weise aus ihrer Heimat Russland geflohen war. Ihr drohte die Verlegung in ein Straflager. Ihre aktuelle „Anti War“-Tour nutzen Pussy Riot, um ihre eigene Geschichte im Kampf gegen das Putin-Regmine zu erzählen – und auf die jüngsten Geschehnisse in der Ukraine aufmerksam zu machen.