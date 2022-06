Antrag auf Umbenennung der Kufsteiner Heldenorgel sorgt für Aufregung

Kufstein – Der Antrag des Kufsteiner Kulturreferenten Klaus Reitberger (Parteifreie) in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Umbenennung der Heldenorgel löste in der Festungsstadt einen Tsunami aus. Die Welle teilt sich auf in Ablehnung, teils in scharfen Worten, jedoch auch durchaus in Zustimmung und Applaus auf sozialen Netzwerken.