Fehlstart statt Startschuss bei Neunutzung des Tiwag-Areals in Innsbruck

Innsbruck – Das war wohl nix. Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) teilt am Freitagmorgen über eine Presseaussendung mit, dass bei der Neugestaltung des als Parkplatz genutzten Tiwag-Areals in Wilten was weitergeht. Er verkündet, dass am kommenden Mittwoch ein Termin mit Vertretern aus dem Büro von Landeshauptmann Günther Platter, Tiwag, Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) und Stadtplanung stattfinden werde. „Ich freue mich auf den Startschuss für dieses wichtige Projekt“, wird Willi zitiert. Das Problem ist nur: Die Grundeigentümer und damit Entscheidungsträger werden an dieser Sitzung gar nicht teilnehmen.