Justin Bieber leidet unter einseitiger Gesichtslähmung

Bieber musste wegen seiner Erkrankung zwei Konzerte in Kanada kurzfristig absagen.

New York – Der kanadische Popstar Justin Bieber leidet unter einer einseitigen Gesichtslähmung. Bieber sagte am Freitag in einem Instagram-Video, bei ihm sei das Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert worden – eine Seite seines Gesichts sei "vollständig gelähmt". Der 28-jährige hatte diese Woche bekannt gegeben, dass er bei seiner Welttournee krankheitsbedingt eine Pause einlegen muss. Zwei Auftritte im kanadischen Toronto wurden kurzfristig abgesagt.