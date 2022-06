Cupra-SUVs: Angekündigte Rebellionen finden statt

Sant Pere de Ribes – Wer Visionen hat, muss nicht den Arzt bemühen, sondern die Kunden bezirzen. Visionen, die hat Wayne Griffiths, der Chief Executive Officer von Seat und Cupra – und er teilt sie mit seinem Management-Kollegium. Sein Bestreben ist es, innerhalb weniger Jahre die Marke Cupra so weit zu bringen, dass sie jährlich 500.000 Neufahrzeuge weltweit verkauft. Zur Relation: Cupra existiert als eigenständige Marke seit vier Jahren und hat es in diesem Zeitraum geschafft, insgesamt knapp 200.000 Einheiten abzusetzen.

Was Griffiths und sein Team also vorhaben, ist überaus ambitioniert in einem Markt, der mit Transformation, Lieferkettenproblemen und rezessiven Wirtschaftsprognosen zu kämpfen hat. Doch der Rückblick stimmt zuversichtlich, denn Cupra startete 2018 mit einem Umsatz von 430 Millionen Euro und erzielte 2021 bereits 2,2 Milliarden Euro. Den massiven Schub löste vor allem der Formentor aus, auch der vollelektrische Born stößt auf Resonanz. Sport Utility Vehicles und/oder elektrische Antriebe sind also die passende Rezeptur, vermengt mit einem dynamisch-aggressiven Designstil, der Verwechslungsgefahren ausschließt.