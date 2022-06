Mozartkugeln als Türöffner: Reiseveranstalter Pohls Erfolgsrezept

Mozartkugeln öffneten Christian Pohl Tür und Tor. © Imago, Pohl

Von Angela Dähling

Entgeltliche Einschaltung

Münster – Eine riesige Bücherwand und unzählige Bayern-München-Schals, Fußbälle und Fanartikel, wohin man schaut. Mitten drin am Schreibtisch im hintersten Eck sitzt Christian Pohl – schlohweißes Haar ziert sein Haupt, Eros Ramazzotti in Form eines T-Shirts seinen Bauch und zwei Handys seinen Schreibtisch. Sie sind auf „Lautsprecher“ gestellt, aus dem rechten parliert ein Italiener, aus dem linken eine Deutsche. Pohl switcht in dieser speziellen Telefonkonferenz zwischen beiden Sprachen und Gesprächspartnern mit seiner sanften, jung klingenden Stimme hin und her. Der 70-jährige zehnfache Großvater ist weder Leiter eines Bayern-München-Fanclubs noch Konzertveranstalter – aber nicht weit weg von beidem. Denn neben Fußball und Musik und natürlich vorrangig seiner Familie ist das Reisen die große Leidenschaft von Christian Pohl. 1995 gründete er sein kleines Reisebüro in Münster und ist auch mit 70 Jahren noch voll im Business. „Eigentlich heiße ich ja gar nicht Christian“, sagt er schmunzelnd und beginnt eine von vielen Anekdoten aus seinem Leben zu erzählen, die weitere Bücher an der Wand hinter ihm füllen könnten.

Christian Pohl eroberte die Arena di Verona bzw. die Gunst von deren PR-Chef Davide Da Como (r.).

Mit fünf Jahren zog der gebürtige Salzburger mit seinen Eltern nach Jenbach. Klaus hieß er da. Ein Tausendsassa war er schon immer, die Matura machte er mit Verspätung und auch beim Jus-Studium gab es nebenbei so viele andere spannende Sachen zu erleben. „Da fing ich nebenbei an als Reiseleiter zu arbeiten“, erzählt er. Auch als DJ verdingte er sich. „Ich war in der Tenne in Fügen der Eingangschef und als DJ hab ich es bis in die Steiermark und nach Wien geschafft“, erinnert sich der im Sternzeichen Löwe Geborene schmunzelnd. Was er dagegen nicht immer schaffte, war pünktliches Erscheinen. „Als ich die dritte Nachmittagstour als Reiseleiter wegen meiner nächtlichen Aktivitäten in Mayrhofen verschlafen hatte, wurde ich gefeuert. Aber zum Glück wurde mir gleich darauf ein Job bei der Konkurrenz angeboten: Christophorus Reisen“, erzählt die Frohnatur. Chefin Maria Kröll hat Pohl jenen Namen zu verdanken, unter dem ihn nun alle kennen. „Als sie hörte, dass ich Klaus heiße, fragte sie, ob ich noch einen weiteren Vornamen habe, weil sie schon einen Taxifahrer namens Klaus hatten“, erzählt er. Sein Zweitname Peter nützte auch nichts, so hieß schon ein Reiseleiter. „Mein dritter Name, Christian, war es dann. Ich hätte aber noch einen vierten anbieten können: Gustav.“

Fortan brachte Christian Menschen aus aller Welt die Schönheiten Tirols und die Hotspots Europas näher – etwa Fernreisenden aus China und den USA. An die 1000-mal besuchte er im Laufe seines Lebens mit Gästen oder privat Venedig und bereiste zudem die schönsten Orte der Erde.

Nachdem er für Stoll Reisen und TWA Getaway tätig war, änderte sich 1991 dann alles für Christian Pohl und seine Frau, mit der er 1980 dank des Schwiegervaters in Münster den Traum vom Eigenheim verwirklichen konnte. „Ich hatte einen schweren Autounfall, lag ein halbes Jahr in der Klinik und war ebenso lang in der Reha“, blickt er zurück. Danach beschloss er, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. „Eurotours-Chef Dieter Toth und Franz Stoll halfen mir dabei. Mit Eurotours arbeite ich noch immer sehr gut zusammen“, sagt er.

77 Jahre TT: Jetzt ein iPhone 13 gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Auch Franz Beckenbauer trifft der Bayern München-Fan dank seiner Arbeit. © Pohl

Seine Liebe für die Musik mit dem Reisen zu verbinden, gelang ihm mit Konzertreisen und Kreuzfahrten mit Stars der heimischen Musikszene, seien es die Zellberg Buam, Atlantis oder Tiroler Echo. Inzwischen gilt Pohl als ein Experte für Konzertreisen nach Verona, Venedig und Mailand. Über 600 Tiroler brachte er unlängst zum Zucchero-Konzerten in die Arena in Verona. Im September geht’s zu Eros Ramazzotti in die Stadt von Romeo und Julia. Und selbst für das exklusive Konzert von Andrea Bocelli im Juni 2023 in der Caracalla Therme in Rom hat der 70-Jährige Karten samt Unterkunft anzubieten. Sprachbegabt lernte der Opernliebhaber italienisch ganz nebenbei durch Bekanntschaften und schon in der Jugend bei Italien-Urlauben. Aber wie hat er es geschafft, so gute Geschäftsbeziehungen in Italien aufzubauen? „Mit Mozartkugeln!“, lautet die prompte Antwort. „In Italien bekommt man sie nur ganz schwer. Ich habe immer ein paar Schachteln dabei und die Italiener lieben sie“, sagt Pohl. Und dass die Kugeln auf italienisch die zweideutige Bezeichnung „Palle di Mozart“ haben, komme erheiternd hinzu. Das weitere Erfolgsrezept: „Bescheiden sein und danke sagen, wenn man einem Italiener etwas schenkt“, lautet Pohls Empfehlung. Mit Mozartkugeln und einer Essens-Einladung ins berühmte Tre Marchetti in Verona gewann der großzügige Tiroler auch den einstigen kaufmännischen Direktor der Arena sowie deren PR-Chef Davide Da Como für sich. Bei Letzterem wurde er später zur Hochzeit eingeladen.

Christian Pohl mit Sänger Gottfried Würcher.

Aber auch König Fußball spielt eine entscheidende Rolle bei Geschäftstreffen in Italien. Christian Pohl ist reisebürotechnisch nämlich auch auf diesem Gebiet aktiv und organisiert Fan-Reisen zu Audicup-Spielen. „Bei einer Vertragsverhandlung mit einem Hotelier in Palermo, der sich als Fan des ehemaligen Bayern-Spielers Luca Toni entpuppte, ging der Mann ehrfurchtsvoll vor mir auf die Knie, als ich ihm meinen Regenmantel zeigte“, erzählt Pohl. Darauf hatte sich nämlich Luca Toni mit Autogramm verewigt. Der Vertrag war dann kein Problem mehr.