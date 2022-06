Ohne Familie: Britney Spears postete Hochzeitsfotos

Los Angeles – Das Brautpaar beim Ja-Wort, küssend auf einem Balkon und tanzende Gäste: Einen Tag nach ihrer Hochzeit hat Sängerin Britney Spears (40, "Baby One More Time") Fotos von der "Traum"-Zeremonie gepostet. "Wir haben es getan!!!", schrieb der Popstar am Freitag (Ortszeit) auf Instagram. Die Sängerin und ihr Partner Sam Asghari (28) hatten sich am Vorabend vor Dutzenden Promi-Gästen auf Spears' Anwesen im kalifornischen Thousand Oaks das Jawort gegeben.