Die Dolomitenradrundfahrt kehrt zur Normalität zurück

🟢 Normalität: Erstmals seit 2019 sind die Augen beim Raderlebnis rund um die wildromantischen Lienzer Dolomiten wieder auf zwei Bewerbe gerichtet. Denn 2020 konnte der älteste Radmarathon Europas Pandemie-bedingt gar nicht stattfinden, ein Jahr später mussten die Pedalritter bei der Extremvariante, dem SuperGiroDolomiti, vergeblich auf den Startschuss warten. Neben der klassischen Distanz über 112 Kilometer und 1870 Höhenmeter kommen heuer auch die Hartgesottenen wieder voll auf ihre Kosten: Die Strecke führt über 228 Kilometer und 5450 Höhenmeter von Osttirol über Kärnten und Italien, ehe in Lienz die frenetisch bejubelte Zieleinfahrt erfolgt. „Diese Strecke hat es in sich“, zog Organisator Franz Theurl bereits im Vorfeld seinen Hut.

🟢 Teilnehmerfeld: Auf der klassischen Distanz scheint ein Heimsieg möglich. Mit Simon Schupfer (im Vorjahr Zweiter) und Alban Lakata (3.) stehen bei den Herren zwei Lokalmatadore auf der Favoritenliste ganz oben. Vorjahressieger Johnny Hoogerland fehlt heuer im Aufgebot. „Ich bin gut drauf und freue mich sehr auf das Heimspiel“, schwang in den Worten von Lakata neben Begeisterung auch reichlich Selbstvertrauen mit: „Der Sieg ist das Ziel.“ Der Triumph bei den Damen könnte über die ehemalige Weltcup-Langläuferin Anna Seebacher führen. Beim SuperGiroDolomiti starten derweil auch der Stubaier Daniel Rubisoier und der Brixenthaler Patrick Hagenaars. Durchaus zufrieden blickten die Verantwortlichen gestern auf die Teilnehmerliste mit knapp 1200 Namen. Bis zuletzt hofft man auf Spätzünder. Nachmeldungen sind nämlich heute zwischen 13 und 18 Uhr sowie morgen ab 5.30 Uhr in der Dolomitenhalle Lienz möglich.

🟢 Weitere Events: Mit dem Halltal-Express, dem Thermenlauf in Längenfeld, dem Tschirgant Sky Run in Imst (alle heute) sowie dem Straßenlauf in St. Johann (morgen) stehen weitere Ausdauer-Großveranstaltungen in den Startlöchern. (dale)