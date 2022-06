Wissenswertes, Quiz und Profi-Tipps: Alles rund um den Welttag des Gins

Eine gute Nachricht für Gin-Fans vorweg: Es gibt gleich mehrmals im Jahr einen guten Anlass, sich ein Glas zu gönnen. Während der 9. April als US-amerikanischer National Gin and Tonic Day gilt, fällt der Internationale Tag des Gin Tonics auf den 19. Oktober. Ein flexibles Datum hat hingegen der Welttag des Gins, er findet jährlich am zweiten Samstag im Juni – heuer also am 11. Juni – statt. Das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Dass Tirol sich in Sachen Gin alles andere als verstecken muss, beweisen die folgenden beiden: