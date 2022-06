Dacia Duster: Allrad-SUV zum Kleinwagenpreis frisch renoviert

Schon bis jetzt zwei Millionen Mal verkauft hat sich der Duster. Jenes SUV im 4,3-Meter-Format, das sich auch Käufer mit schmalerem Kompaktklasse-Budget leisten können. Interessant ist hierbei aber nicht der nackte 90-PS-Einsteiger für unfassbare 14.390 Euro, sondern die Modelle in Top-Ausstattung um die 20.000 Euro. Preisbeispiele gefällig? 150-PS-Tubobenziner mit Doppelkupplungsgetriebe oder 115-PS-Diesel mit Allradantrieb bilanzieren in der Topausstattung Prestige und drei Jahren Garantie mit 21.690 Euro!

Die TT testete den Diesel und erlebte das Gefühl, wenn man sich auch mit wenig Geld etwas Nettes leisten kann. So hat Dacia beim prinzipiell schon guten Duster bei der Überarbeitung ganz gezielt Schwachstellen ausgemerzt. So sind die Turbo-Benziner nun aktuellste Konzernaggregate und entsprechen die Vordersitze endlich dem Niveau von Konkurrenzmodellen. Und auch das Acht-Zoll-Multimediasystem präsentiert sich zwar einfach, ist aber technisch auf aktuellem Stand. Die Verbindung mit Apple-Car-Play klappte im Test jedenfalls spontan und fehlerfrei. Die Kamera hat einen 360-Grad-Rundumblick ums Auto. Im Prestige sind unter anderem weiters 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, abgedunkelte Scheiben oder Klimaautomatik serienmäßig.

Das Fahrgefühl fällt dann betont flauschig aus und erinnert an französische Autos früherer Jahre. Toller Federungkomfort paart sich mit einer indirekten und etwas unpräzisen Lenkung. Sportlich fühlt sich der Duster wirklich nicht an – aber nervenschonend gemütlich. Da passt der bullige und kultivierte Diesel mit seinen 260 Newtonmetern Kraft bestens dazu. Mit 6,5 Litern Verbrauch und einem 50-Liter-Tank kommt man so im Duster richtig weit. Den Diesel gibt es übrigens nur mit Sechsgangschaltgetriebe. Das hat eine gewöhnungsbedürftige Eigenart: Um eine Untersetzung zu simulieren und auch starke Steigungen erklimmen zu können, ist der erste Gang extrem kurz übersetzt. Das führt in der Stadt nicht gerade zu harmonischem Fahrfluss. Dafür zählt der Allrad-Duster im Gelände zu den ernstzunehmenden SUV mit über 21 Zentimetern Bodenfreiheit und kurzen Überhängen. So präsentiert sich der routiniert gefertigte Duster als clevere Alternative für jene, die für wenig Geld ein nagelneues SUV oder einfach ein uneitles Alltagsauto auf aktuellem Stand suchen. Als Allradler ist der Duster zu diesem Preis ohnehin völlig konkurrenzlos.